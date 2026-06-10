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Украина загоняет армию путина в топливный голод — Bild

Украина загоняет армию путина в топливный голод — Bild

Украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре ввергли в нефтепереработку в кризис. В российских формулировках это звучит так: «временные трудности» с обеспечением топливом в южных регионах россии. Об этом министерство энергетики сообщило в Telegram. Обеспечить стабильное и эффективное снабжение теперь должен новый антикризисный штаб.

Вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме в минувшие выходные уже признал, что россия сейчас добывает меньше нефти, чем планировалось. Он объяснил это внеплановыми ремонтами. Власти в аннексированных Крыму и Луганске ограничили продажу бензина. российское правительство к тому же впервые запретило вывоз керосина — до конца ноября.

Накануне Украина атаковала нефтебазу «Грушовая», которая снабжает транспортирует сырую нефть к терминалу «Шесхарис» на Чёрном море. Эти атаки — последние в череде ударов по нефтяной инфраструктуре россии.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/68857

Новости портала «Весь Харьков»

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