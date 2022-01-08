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Украинцев предупредили о возможности лишиться денег после оплаты посылки, якобы с "Новой почты"

Украинцев предупредили о возможности лишиться денег после оплаты посылки, якобы с Новой почты

В Украине появился фальшивый сайт почтового оператора "Новая почта". Из-за новой мошеннической схемы можно мгновенно потерять все средства с банковской карты.

Как сообщает сайт Оbozrevatel, схема обмана состоит в том, что украинцам предлагают в интернете воспользоваться так называемой услугой "novapay" якобы от "Новой почты". После чего присылают ссылку на накладную с фейкового сайта почтового оператора, как только пользователь введет данные своей карты - с нее выводятся все деньги.

Издание приводит пример, как один из украинских блогеров Вадим Фульмахт едва не потерял средства, однако успел рассмотреть, что сайт поддельный. Нашли его мошенники на сайте объявлений OLX, где продавал ему ненужные вещи. С ним через Whatsapp связалась некая Анастасия, которая хотела приобрести товар. После чего предложила оформить отправку товара с помощью новой услуги "novapay от Новой почты", типа OLX-доставки.

Блогеру отправили ссылку на накладную на фальшивом сайте "Новой почты". Как говорит он, сайт выглядел правдоподобно, но его насторожило доменное имя - "beautiful-pays.site".

На сайте нужно было ввести номер карты, а блогер решил ввести номер пустой виртуальной карты с нулевым остатком. Но на сайте сразу появилось предупреждение, что остаток должен быть не меньше суммы продажи. Он отмечает, что мошенники настолько проработали сайт, что у него даже своя техподдержка.

Блогер призвал украинцев не терять бдительность и всегда проверять ссылку сайта, ведь именно так его можно отличить от поддельного.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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