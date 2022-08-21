Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги накануне и в День независимости

В преддверии Дня независимости подразделения МВД работают в режиме повышенной готовности. В усиленном режиме будут работать и во время самих празднований.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передаёт Укринформ.

Он заверил, что наступательных действий на столицу не ожидается. Однако у врага есть другие «подарки» для украинцев.

Мы прекрасно знаем, что российский лидер любит символизм, и поэтому мы ждем особых сюрпризов для всех жителей нашего государства. Это не секрет, что никакого штурма столицы или наступления в этот день не предвидится. В то же время, на вооружении у россиян есть и ракеты, и авиабомбы, и другое. Именно поэтому я призываю граждан в эти дни прислушиваться к нашим советам, соблюдать требования комендантского часа и должным образом реагировать на сигналы воздушной тревоги», – сказал Енин.

Чиновник напомнил, что недавно была замечена активизация телефонных террористов.

Мы это уже наблюдали перед началом полномасштабного вторжения. И уже вчера целый ряд областных центров Украины столкнулись с массированными сообщениями о заминировании объектов. Несмотря на то, что все сообщения оказались фейковыми, мы не можем гарантировать, что следующее сообщение будет таковым», – подчеркнул замминистра.

Он заверил, что все подразделения МВД работают в усиленном режиме, чтобы отреагировать на любые неожиданности.

Все наши подразделения действуют в условиях повышенной готовности. В местах отдыха граждан обеспечим усиленное патрулирование. Наготове будут следственно-оперативные группы к реагированию на любое внештатное развитие ситуации. Также будут задействованы наши спасатели. Прошу всех с уважением отнестись к некоторым ограничениям и правоохранителям, которые помогают обеспечить безопасность», – сказал Енин.

Джерело: infonavigator.com.ua

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