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Украинцы, которых не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском участке

Украинцы, которых не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском участке

Консулы работают над тем, чтобы 17 украинцам, которые находятся в аэропорту Афин, предоставили возможность проживания в гостинице. В Министерстве иностранных дел планируют вернуть туристов в Украину 7 июля. Об этом сообщил директор Консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По состоянию на утро, граждане Украины, которым было отказано во въезде находятся на территории полицейского участка аэропорта Афин и ожидают возвращения в Украину. По информации ПУ в Греции вылет наших соотечественников запланирован на вторник, 7 июля", - сообщил Погорельцев.

Он подчеркнул, что консульские должностные лица работают с компетентными органами Греции с целью улучшения условий пребывания для украинских граждан.

В частности, ведется работа по возможности им предоставить разрешение на проживание в отеле. Консулы находятся на постоянной связи с нашими соотечественниками. Дело продолжает находиться на особом контроле руководства МИД, Департамента консульской службы и Посольства Украины в Греции.

Напомним, 17 украинских туристов, в частности детей, не пропустили через греческую границу в аэропорту Афин и поместили в полицейский изолятор на территории аэропорта.

Отметим, что Европейский союз 1 июля открыл свои внешние границы для узкого перечня стран, но Украины среди них нет.

Агентство Телевидения Новости

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