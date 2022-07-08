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Украинец завладел сайтом Градского и публикует там сводки о потерях рашистов

Российская пресса встревоженно сообщает, что взломали сайт российского музыканта Александра Градского, ушедшего из жизни 28 ноября 2021 года. И теперь страницы интернет-ресурса «заполнили фейковой информацией украинские пропагандисты».

Украинец завладел сайтом Градского и публикует там сводки о потерях рашистов

Скриншот страницы сайта

К сожалению, с территории России портал легально открыть невозможно. Но если попытаться сделать это через VPN-сервер, то все открывается. И это хорошо, потому что информация, которая сейчас размещена на сайте, рассчитана на россиян. На интернет-ресурсе наряду с архивными кадрами, интервью, видео- и аудиозаписи публикуются сводки потерь рашистов в войне, а также телефоны Минобороны Украины и призывы сдаваться в плен. Так же сайт Градского публикует клипы группы «Ногу свело!»

«Очевидно, речь идет о спланированной акции пропагандистов из Украины», – сетуют российские СМИ. По их мнению, это делает Владимир Тыминский – уроженец Днепра, имя которого указано в разделе «авторы». Имя Тыминского обозначено и в выходных данных сайта внизу – по соседству с данными нарисован флаг Украины и значок копирайта, что означает принадлежность к электронным правам на оболочку сайта

Источник: glavcom.ua

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