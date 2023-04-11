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Украинская металлургия в 2022 году обвалилась на 67%

Украинская металлургия в 2022 году обвалилась на 67%

По данным Госстата, объемы производства в отрасли, которая считается одной из главных экспортных в нашей стране, упали на 66,5%, а добыча руды - на 61%.

По словам экспертов, кризис в отрасли спровоцирован разрушением крупных предприятий, нехваткой персонала и сложной логистикой, которая подорожала в несколько раз.

Чтобы перезапустить производство в отрасли и снова зарабатывать миллиарды валютных поступлений, необходимо разблокировать украинские порты - это самое важное условие дальнейшей работы всей металлургической отрасли.

Джерело: https://t.me/u_now/92935

Новости портала «Весь Харьков»

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