Украинские дроны атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области
Украинские дроны атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, из-за чего аэропорт Пулково почти час не принимал и не отправлял рейсы.
Около пяти утра в районе завода раздалось несколько взрывов.
Киришский НПЗ (КИНЕФ) – крупнейший нефтеперерабатывающий завод России по объемам производства горючего и ключевое предприятие города Кириши.
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«На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение. Для обеспечения безопасности, из ближайших домов эвакуированы жители.» — губернатор Брянської області
Джерело: https://t.me/c/1226880919/51439