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Украинские фермеры экспортируют свой урожай через Румынию - Euronews

Украинские фермеры экспортируют свой урожай через Румынию - Euronews

Украина является одним из крупнейших в мире производителей подсолнечного масла, пшеницы, рапса и кукурузы.

Однако украинские суда, перевозящие зерно, не могут выйти в море. Поскольку порты заблокированы из-за постоянной угрозы нападения россиян, экспортеры теперь рассматривают Констанцу в Румынии в качестве альтернативы.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, в настоящее время в стране застряло около 25 миллионов тонн зерна. Также проблема заключается в том, что русские войска грабят склады и вывозят зерно в Россию.

Болгария заявляет, что готова оказать помощь в экспорте украинских товаров из своего порта в Варне и в настоящее время модернизирует свою инфраструктуру.

В то же время, порт в румынской Константе старается отправлять грузы максимально быстро.

Источник: https://t.me/u_now/47818

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