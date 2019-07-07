Украинские морпехи ликвидировали командира разведки "днр"

Бойцы одесского 137-го отдельного батальона морской пехоты во время выполнения боевых задач в зоне боевых действий на Донбассе ликвидировали командира разведывательной группы боевиков "днр" Евгения Новикова (позывной "Скиф").

Об этом говорится на Facebook-странице батальона.

"При странных обстоятельствах погиб начальник разведки сепаратистов. Работаем дальше...", - говорится в сообщении.

По данным проекта "Миротворец", Новиков родом из оккупированной Макеевки и был командиром разведывательной группы гаубичного артиллерийского дивизиона 5-й бригады "днр".

Представители ОРДЛО в соцсетях пишут, что боевик погиб от ранения в шею.

Источник: prm.ua

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