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Украинские морпехи ликвидировали командира разведки "днр"
Бойцы одесского 137-го отдельного батальона морской пехоты во время выполнения боевых задач в зоне боевых действий на Донбассе ликвидировали командира разведывательной группы боевиков "днр" Евгения Новикова (позывной "Скиф").
Об этом говорится на Facebook-странице батальона.
"При странных обстоятельствах погиб начальник разведки сепаратистов. Работаем дальше...", - говорится в сообщении.
По данным проекта "Миротворец", Новиков родом из оккупированной Макеевки и был командиром разведывательной группы гаубичного артиллерийского дивизиона 5-й бригады "днр".
Представители ОРДЛО в соцсетях пишут, что боевик погиб от ранения в шею.
Источник: prm.ua
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