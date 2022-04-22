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Украинские военные впервые с начала войны начали обучаться в Британии, – премьер-министр Борис Джонсона
Речь о группе офицеров, которых обучают работе с бронированными патрульными машинами «Мастиф».
Англичане подарили Киеву 120 «Мастифов», которые можно использовать в том числе для разведки.
В целом количество военных тренингов украинцев на Западе будет нарастать – по мере роста поставок импортных вооружений, которыми нужно учить пользоваться.
Источник: https://t.me/truexanewsua/42930