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Украинские военные впервые с начала войны начали обучаться в Британии, – премьер-министр Борис Джонсона

Украинские военные впервые с начала войны начали обучаться в Британии, – премьер-министр Борис Джонсона

Речь о группе офицеров, которых обучают работе с бронированными патрульными машинами «Мастиф».

Англичане подарили Киеву 120 «Мастифов», которые можно использовать в том числе для разведки.

В целом количество военных тренингов украинцев на Западе будет нарастать – по мере роста поставок импортных вооружений, которыми нужно учить пользоваться.

Источник: https://t.me/truexanewsua/42930

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