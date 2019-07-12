Украинский путешественник вышел из тюрьмы в Иране и рассказал подробности спасения

Украинского путешественника и блогера Артемия Сурина отпустили из тюрьмы в Иране, где его обвиняли в шпионаже

С территории Ирана он уехал в Азербайджан.

"На свободе! Поверил в это только сейчас, выехав за территорию Ирана. Завершилось это ад. Тюрьма, допросы, судилища, бесправия, унижения. Завершилось все", - написал блогер на своей странице в Facebook , который сейчас осуществляет кругосветное путешествие.

В понедельник, 8 июля, он сообщил , что его задержали за то, что он имел при себе дрон.

Освободить Артемия Сурина помогало посольство Украины в Исламской Республике Иран.

"Эта спецоперация удалась благодаря профессиональным и слаженным действиям Посольства Украины при взаимодействии с высшим политическим руководством Ирана", - отметило посольство в Facebook.

Артемий Сурин - известный украинский блогер и путешественник, основатель туристической компании One Life.

На своей странице он заявил, что не нарушал закон.

"Главное, что хочу сказать - я не нарушил закон. Я невиновен. Если бы нашли бы хоть микрон малейшего нарушения, не писал бы сейчас этот пост, никто бы оттуда не выпустил. Шпионаж - это статья, за которую дают пожизненное, или еще хуже" , - написал блогер на своей странице.

Он рассказал, что после освобождения хотел продолжить путешествие по стране общественным транспортом, но консул Украины посоветовал ему этого не делать.

"С того момента я юридически не покидал территорию Украины (дипломатический автомобиль, здание посольства), физически находясь при этом на территории Ирана", - рассказал путешественник.

По его словам, на дипломатическом авто его и вывезли из страны в Азербайджан.

Артемий Сурин сообщил, что имел разрешение на съемку, его дрон был зарегистрирован и проверен на границе с Ирана при въезде из Пакистана.

Задержали его на второй день пребывания в стране, когда он снимал с помощью беспилотника город Харанак.

По его словам, через 15 минут после начала съемки приехала полиция. Его обвинили в том, что он снимал полицейский участок, что похоже на шпионаж.

Путешественнику удалось связаться с консулом Украины, но потом его привезли в полицейский участок, забрали дрон и паспорт, рассказал господин Сурин.

По его словам, допрос продолжался несколько часов, а на следующий день назначили рассмотрение его дела в суде.

В суде его обвинили в шпионаже, рассказал блогер. Судья принял решение арестовать его.

Господин Сурин сделал вид, что у него приступ панкреатита и под предлогом, что ему нужны лекарства, смог взять телефон из своей сумки.

Далее в туалете он успел написать сообщение консулу и пост в Facebook.

По словам путешественника, из суда его отвезли в тюрьму, где охранник заметил и отобрал у него телефон.

Вскоре блогера вместе с его местным водителем отправили на допрос в Корпус стражей Исламской революции, рассказал господин Сурин.

После длительного просмотра отснятого видео и просмотра соцсетей блогера о его кругосветном путешествии представитель Корпуса принял решение закрыть дело, не увидев ничего подозрительного.

Перед путешественником извинились и угостили его кебабом, хлебом и напитком, рассказал господин Сурин.

Только он вышел из здания Корпуса стражей Исламской революции, он позвонил консулу Украины, который посоветовал ему оставаться в отеле и ни с кем больше не связываться.

Дипломатическое авто проехало 700 км из Тегерана в Аркадана, чтобы забрать путешественника. Далее его быстро увезли в столицу на территорию посольства.

На восходе солнца в среду, 10 июля, его вывезли на границу с Азербайджаном.

Путешественник рассказал, что из пограничного города планирует двигаться в сторону Баку, откуда продолжит свое кругосветное путешествие.

Путешествие началось и должно закончиться в Киеве и проходит без авиаперелетов.

За год непрерывного путешествия путешественник планирует дважды пересечь экватор и посетить 40 стран.

Источник: espreso.tv

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