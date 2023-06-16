Украинское наступление продолжается на нескольких направлениях - Маляр

Наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу, - замминистра обороны Маляр

На Бердянском и Мариупольском направлениях продолжаются наступательные действия. На всех направлениях наступления есть продвижение. Около 1 км на каждом.

● На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия около Раздоловки – Краснополевки и Берховки – Ягодное, есть успех;

● На Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки;

● На Мариупольском направлении сражения продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровки.

Джерело: https://t.me/u_now/101084

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