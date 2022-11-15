Украинское сопротивление уничтожило очередного коллаборанта в Запорожской области

Вчера, 14 ноября, на оккупированной части Запорожской области украинские партизаны ликвидировали коллаборанта Максима Зубарева. Он возглавлял оккупационную администрацию в Акимовке.

Об этом сообщается на странице коллаборанта в соцсети.

"Сегодня в результате террористического акта украинскими нацистами в Акимовском районе погиб глава Военно-гражданской администрации поселка Акимовка Зубарев Максим Юрьевич. Тяжелая утрата и великая скорбь. Крепитесь, дорогие наши, мы всегда с Вами", - сообщается на странице самого Зубарева.

При каких обстоятельствах погиб коллаборант - неизвестно.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6145

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