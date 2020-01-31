"Україна – це не мала Росія": італійський ведучий публічно вибачився за свої слова. Американська - ні

Флавіо Інсінна в ефірі визнав образливість вживання свого висловлювання

"Це була прикра ненавмисна помилка" – так прокоментував ведучий італійського державного каналу RAI-1 Флавіо Лоренцо Інсінна своє висловлювання про те, що "Мала Росія – друга назва України".

У неділю, 26 січня, у вікторині ерудитів таким чином була сформульована відповідь на одне із запитань гравцеві.

У Посольстві України в Італії кажуть: хотіли, щоб мовник виправив помилку без розголосу, але коли дипломати зрозуміли, що телеканал ігнорує їх вимоги, то винесли інцидент у публічну площину.

І от після цього вже керівництво телевізійної компанії вийшло на зв'язок. Після консультацій із українськими дипломатами Флавіо Інсінна публічно визнав образливість вживання такого висловлювання в сучасних умовах.

"Шановний пане Посол, я ознайомився з Вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання "Мала Росія" стосовно України як образи. У цьому зв'язку хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна – це прекрасна країна, і я хотів би передати вітання Послу і всьому чудовому народу України", – заявив він в ефірі.

Американська телезірка поширила фейк про "російський" гопак, українці обурились

Телеведуча популярного американського шоу The Ellenshow Еллен Дедженерес поширила відео, на якому Ансамбль танцю України імені Павла Вірського названо російським. На це відреагували посольство України в США та користувачі соцмереж.

Джерело: Instagram Еллен Дедженерес, facebook посольства України в США Деталі: Дедженерес зробила в Instagram репост відео з російської сторінки Lookatthisrussian ("Подивіться на цих росіян"). На ньому учасники Ансамблю танцю України імені Павла Вірського готуються до концерту.

У коментарях під репостом Дедженерес з’явилося безліч коментарів невдоволених користувачів, які вказують телеведучій, що на відео не російський, а український колектив, який виконує український гопак.

Із нагадуванням про те, що на відео зафіксовані саме українці, до Дедженерес звернулось і посольство України в США.

Пряма мова: "Шановна Еллен, українці - великі шанувальники шоу Еллен Дедженерес. До вашого відома, відео, яке ви опублікували в Instagram, насправді є відомим танцем "Гопак", який є українським, а не російським. І будьмо чесними, росіяни ніколи так не станцюють. Наш український ансамбль танцю Вірського (Національний ансамбль танцю України ім.П.Вірського), який є на цьому відео, може довести це у вашій студії"

Источники: 5.ua, pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»