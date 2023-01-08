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Україна хоче від Ізраїлю трохи правди

Україна хоче від Ізраїлю трохи правди

Наш посол в Ізраїлі Корнійчук сказав, що ця країна лишається єдиною з демократичних, яка жодного разу не висловила співчуття щодо обстрілів української цивільної інфраструктури та масової загибелі наших громадян.

«Останнього разу ізраїльські посадовці засуджували дії Російської Федерації ще в червні, а тепер ще й спілкуються з нашим ворогом росією, що для нас є небезпечно, - каже він. - До того ж, коли новий міністр МЗС Елі Коен каже, що позиція Ізраїлю щодо конфлікту не змінилася, хотілося б знати, яка вона».

Також Корнійчук звинуватив Ізраїль в інформаційних вкидах. Була інформація, що Кулеба хотів спочатку поговорити з Коеном, а згодом нібито відмовився.

«Неправда – наш міністр не надавав запитів на телефонну розмову. І всю цю байку не просто преса вигадала, а були спеціальні викиди з ізраїльського МЗС. Потім розкручувалася нова історія, що держсекретар США Ентоні Блінкін в своїй розмові напередодні попросив Коена передати Лаврову якісь меседжі. Це теж маячня, оскільки у Блінкена є мільйон прямих контактів з росіянами», – повідомив Корнійчук.

Він переконаний, що ізраїльтяни просто граються, адже президент Зеленський минулої п’ятниці поговорив з Нетаньяху і сказав про все, чого ми від них очікуємо.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/572

Новости портала «Весь Харьков»

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