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Україна має хороші шанси зупинити, а потім звести нанівець успіхи, які нині досягає Росія

Україна має хороші шанси зупинити, а потім звести нанівець успіхи, які нині досягає Росія

Українське військове командування вчинило мудро, на відміну від російського, і не стало спрямовувати більше резервів на оборону Сєвєродонецька, але досягло важливих успіхів у Харкова та Ізюма. Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW) у зведенні за підсумками 31 травня:

"Київ міг би направити більше резервів і ресурсів на оборону Сєвєродонецька, але не зробив цього. В даний час українські сили відходять з Сєвєродонецька, а не борються до кінця – фактор, який дозволив росіянам відносно швидко просунутися в місто після початку повномасштабного штурму".

Аналітики наголошують, що і рішення командування ЗСУ не виділяти більше ресурсів на порятунок Сєвєродонецька, і рішення піти з нього були стратегічно обґрунтованими, хоч і болючими.

"Україна повинна заощаджувати свої обмеженіші ресурси і зосередитися на поверненні критично важливої території, а не на захист території, контроль над якою не визначатиме результат війни або умови для відновлення війни", – заявили військові експерти.

В ISW підкреслили, що грамотне українське розставлення пріоритетів у контрнаступальних та оборонних операціях виштовхнуло росіян майже за межі досяжності артилерії від Харкова і зупинило наступ армії РФ з Ізюму. Обидва ці досягнення є важливішими досягненнями, ніж оборона Сєвєродонецька.

Аналітики вважають, що саме тому Україна має хороші шанси зупинити, а потім звести нанівець успіхи, які нині досягає Росія.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14393

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