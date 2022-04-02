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Україна націоналізує ще майже півтори тисячі вагонів з РФ та Білорусі

Україна націоналізує ще майже півтори тисячі вагонів з РФ та Білорусі

Державне бюро розслідувань ініціювало націоналізацію майже 1 400 залізничних вагонів з Росії та Білорусі.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"ДБР продовжує виявляти на території України майно російських та білоруських компаній, після чого ініціює його націоналізацію", – пише бюро.

Працівники виявили майже 1 400 вагонів, які знаходились на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Власниками вагонів є фізичні та юридичні особи з Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Для вилучення майна окупантів та передачі його на потреби України, Теруправління ДБР Полтави звернулося з відповідною ініціативою до керівництва Полтавської та Дніпропетровської військово-цивільних адміністрацій.

Нагадуємо:

Раніше Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію 400 залізничних вагонів, які є власністю Росії та Білорусі.

Источник: epravda.com.ua

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