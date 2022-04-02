Україна націоналізує ще майже півтори тисячі вагонів з РФ та Білорусі
Державне бюро розслідувань ініціювало націоналізацію майже 1 400 залізничних вагонів з Росії та Білорусі.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
"ДБР продовжує виявляти на території України майно російських та білоруських компаній, після чого ініціює його націоналізацію", – пише бюро.
Працівники виявили майже 1 400 вагонів, які знаходились на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Власниками вагонів є фізичні та юридичні особи з Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Для вилучення майна окупантів та передачі його на потреби України, Теруправління ДБР Полтави звернулося з відповідною ініціативою до керівництва Полтавської та Дніпропетровської військово-цивільних адміністрацій.
Нагадуємо:
Раніше Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію 400 залізничних вагонів, які є власністю Росії та Білорусі.
Источник: epravda.com.ua