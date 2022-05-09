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Україна не може вивезти близько 90 мільйонів тонн агропродукції через блокування портів - Шмигаль

Україна не може вивезти близько 90 мільйонів тонн агропродукції через блокування портів - Шмигаль

Україна не може вивезти близько 90 мільйонів тонн виробленої аграрної продукції через блокування портів з боку російської федерації. Це може призвести до світової продуктової кризи.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Україна виявилася надзвичайно потужним виробником і постачальником їжі для світу. Тепер світ готується до потужної продуктової кризи, спричиненої не санкціями проти росії, а, власне, її діями по блокуванню наших морських портів. Ми не можемо вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції, яку ми виробили», - наголосив очільник уряду.

Він уточнив, що вперше за останні сто років зафіксовано ситуацію, коли одна держава блокує порти іншої, щоб створити продуктову кризу у світі.

«Морські порти заблоковані, а через них йшло 70% цього експорту. Фактично більшість кордону знаходиться у зоні ведення бойових дій або з недружніми до нас країнами. У нас лишилось таке собі «пляшкове горло» для експорту, дуже надійне, але з дуже меншою у порівнянні з портами пропускною спроможністю. Мова про наш західний кордон з Європою», - додав Шмигаль.

Як повідомлялось, Україна на час воєнного стану обмежила експорт гречки, жита й вівса для уникнення можливого дефіциту.

Источник: ukrinform.ua

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