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«Україна не піде на Крим» і «Зеленський готовий виводити війська з Бахмута»

«Україна не піде на Крим» і «Зеленський готовий виводити війська з Бахмута»

Моніторинг ворожої пропаганди від Центру стратегічних комунікацій

Прокремлівські Telegram-канали 5-7 квітня поширювали такі наративи:

російська армія має сили для зустрічного контрудару. Враховуючи факт переміщення росією на поле бою розконсервованої техніки 40-50-х рр і березневі дані щодо здачі окупантів у полон, то цей наратив абсолютно не життєздатний. Наратив про перехід ЗСУ у контрнаступ найближчим часом фейкороби використовують винятково для пришвидшення незаконної депортації українців з ТОТ.

ЗСУ обстрілюють прикордонні міста росії. Також маніпулятивна заява, яку розганяють ворожі місцеві ЗМІ для підсилення ненависті до України. Це той момент, коли жертву агресії усіляко намагаються змалювати агресором. Не виключено, що такими вкидами російські окупанти все ж намагаються заплямувати репутацію Сил оборони перед закордонними партнерами України.

● Бахмут: Україна готова приймати «правильні рішення». Фейкомети й досі плекають марні надії, що місто впаде/впало/знову пригожин з ганчіркою з'явиться і «юридично візьме Артьомовск». Президент України у спільному рішенні з військовими командирами, які обороняють Бахмут, чітко визначили – місто буде оборонятися і про відведення військ не йдеться.

Джерело: https://t.me/spravdi/27673

Новости портала «Весь Харьков»

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