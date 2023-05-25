Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:11
Просмотров: 106

Україна не змогла налагодити конфіскацію активів росіян за рік війни

Україна не змогла налагодити конфіскацію активів росіян за рік війни

Пʼять причин, чому процес іде повільно

● Відсутність єдиного центру прийняття рішень та пріоритетів. Перелік підсанкційних осіб має затвердити РНБО та підписати президент. Лише після цього Мінʼюст готує документи до судового процесу. «Кожен орган виконує своє завдання на власний розсуд», – пояснює Ярослав Юрчишин.

● Відсутність єдиного реєстру санкційних активів. «У держави наразі немає уявлення, якими активами володіють підсанкційні особи», – констатує Юрчишин. Як наслідок майно чи активи значно легше переоформити на підставних осіб, пояснює нардеп. Єдиний реєстр полегшив би роботу Мінʼюсту, якому не доведеться перевіряти понад 6000 підсанкційних осіб.

● Квола робота парламенту. Верховна Рада провалила низку необхідних законопроєктів для прискорення накладення санкцій. Нещодавні приклади: законопроєкти про націоналізацію Сенс Банку, удосконалення санкційної процедури та кримінальну відповідальність за ухилення від санкцій.

● Кадровий дефіцит. Від браку людей потерпають усі відомства, які так чи інакше задіяні у протидії агресії РФ, каже нардеп Галина Янченко. «Я упевнена, що Мін’юст зміг би більше, якби у нього був більший штат під цей напрям», – вважає вона.

● Недосконала робота правоохоронців. Щоб Мін’юст міг власноруч довести справу про конфіскацію до ВАКС, потрібно, щоб активи були записані безпосередньо на підсанкційних росіян. Так буває вкрай рідко. Реальний власник ховається в «матрьошках», тож правоохоронцям доводиться розв'язувати ці схеми. Вони з цим не справляються.

Джерело: https://t.me/Forbes_Ukraine_official/10768

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

25 травня 1709 року московські війська зруйнували Чортомлицьку Січ
Сегодня 10:00    48
Китай підтримає ініціативи Європи щодо України, які виходять із першопричин "кризи"
Сегодня 09:52    61
Изучение путиным французской карты должно быть интересным только психиатрам
Сегодня 09:39    79
В россии на ЕГЭ-2023 будут карты без захваченных территорий Украины — портал Daily Storm
Сегодня 09:27    85
Які ознаки фашизму має рашизм?
Сегодня 09:15    85
Винищувачі F-16 ефективно захищатимуть українців від крилатих ракет Х-101 і Калібр
Сегодня 09:05    85
Бєлгород налякан...
Сегодня 08:54    126
Харківщина. 25 травня
Сегодня 08:50    89
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 травня 2023 року
Сегодня 08:46    90
Низку свят відзначатимемо за Новоюліанським календарем
Сегодня 08:43    103
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 