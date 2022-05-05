Україна очікує на нові провокації з боку росії на 9 травня

Україна очікує на нові провокації з боку росії та збільшення кількості обстрілів у зв’язку зі святкуванням 9 травня. Окупант у свою чергу заперечує підготовку нового етапу війни.

Центр стратегічних комунікацій зібрав все, що відомо про можливе загострення напередодні Дня перемоги над нацизмом.

Чого очікують в Україні

«Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. Це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не лише бойові дії, а й де є відносне затишшя. Цілком очікуємо якихось провокацій або активізації обстрілів з боку російської армії», – заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Про що попереджають у світі

Президент рф путін може вже 9 травня оголосити війну Україні, що дозволить повноцінно мобілізувати резервні сили і призвати військовозобов’язаних.

Таку думку висловили чиновники США та Заходу, зокрема міністр оборони Великобританії, передає CNN. Таких сценаріїв не виключає і прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс.

Інші варіанти – анексія територій Луганщини та Донеччини або взяття Маріуполя.

Що кажуть у росії

Речник російського президента дмитро пєсков каже, що плани голосити мобілізацію в рф або офіційну війну Україні 9 травня – «маячня».

Пам’ятаємо, що після останніх спроб рф відхреститись від планів напасти на Україну почалось повномасштабне вторгнення.

Источник: https://t.me/spravdi/7300

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