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Україна офіційно звинуватила Іран щодо співучасті в злочинах Росії проти України

Україна офіційно звинуватила Іран щодо співучасті в злочинах Росії проти України

"Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України. Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України, - сказано в заяві МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні також звернувся до міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу із закликом накласти санкції на Іран за допомогу Росії здійснювати терор проти українців. Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети «земля-земля» для їхнього використання у війні проти України.

Джерело: https://t.me/vekha/51246

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