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Україна отримає військову допомогу від Канади на 500 млн канадських доларів

Україна отримає військову допомогу від Канади на 500 млн канадських доларів

Кошти підуть на військове обладнання, обладнання для спостереження та зв’язку, паливо та медичне обладнання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Трюдо, йдеться у пресрелізі (https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/11/14/prime-minister-announces-additional-military-assistance-ukraine-and).

Крім цього, Канада вводить додаткові санкції проти росіян. Обмеження стосуються 23 співробітників російського сектору юстиції та безпеки, причетних до грубих і систематичних порушень прав людини.

Джерело: https://t.me/spravdi/20871

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