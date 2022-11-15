Україна отримає військову допомогу від Канади на 500 млн канадських доларів

Кошти підуть на військове обладнання, обладнання для спостереження та зв’язку, паливо та медичне обладнання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Трюдо, йдеться у пресрелізі (https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/11/14/prime-minister-announces-additional-military-assistance-ukraine-and).

Крім цього, Канада вводить додаткові санкції проти росіян. Обмеження стосуються 23 співробітників російського сектору юстиції та безпеки, причетних до грубих і систематичних порушень прав людини.

Джерело: https://t.me/spravdi/20871

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