Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:57
Просмотров: 158

Україна повернула з російського полону 215 військових. Москві віддали Медведчука – Єрмак

Україна повернула з російського полону 215 військових. Москві віддали Медведчука – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна повернула з російського полону 215 військових. За його словами, 108 з них – це бійці полку «Азов». Єрмак повідомив, що серед звільнених – 124 офіцери, троє вагітних військовослужбовиць.

За його словами, Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, пише Радіо Свобода.

«Денис Прокопенко «Редіс», Сергій Волинський «Волина», Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з «Азовсталі» – вони вже перебувають у безпеці. Це результат особистих домовленостей президента Зеленського з Президентом Ердоганом. Росіяни хотіли нас шантажувати їхніми життями, але ми не дамо їм можливості робити це ні з ким. Також серед звільнених – 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю. Вони вже знаходяться в місті Ер-Ріяд. Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів «Азовсталі» – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу», – розповів Єрмак у фейсбуці.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Очільник СБУ Василь Малюк розповів деталі обміну Медведчука на українських героїв
Сегодня 07:40    34
Кінець вже близько: російський АвтоВАЗ повідомив про мільярдні борги
Сегодня 07:37    26
Повний список повернутих полонених
Сегодня 07:33    35
Ніщо нас не зупинить: гендиректор Baykar розповів, коли побудують завод в Україні
Сегодня 07:27    50
Оперативна інформація станом на 06.00 22.09.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:22    57
Тимчасовий захист в Естонії отримали майже 5 тисяч українських чоловіків боєздатного віку
Сегодня 07:18    52
“Он не знал, что нас тут вообще 10 человек осталось?” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:09    71
Сполучені Штати знищать Чорноморський флот у відповідь на ймовірне застосування Путіним ядерної зброї
Сегодня 07:00    72
Обращение командования ВСУ к военнослужащим ВС РФ
Сегодня 06:51    83
Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю
Сегодня 06:51    77
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 