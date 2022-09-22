Україна повернула з російського полону 215 військових. Москві віддали Медведчука – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна повернула з російського полону 215 військових. За його словами, 108 з них – це бійці полку «Азов». Єрмак повідомив, що серед звільнених – 124 офіцери, троє вагітних військовослужбовиць.

За його словами, Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, пише Радіо Свобода.

«Денис Прокопенко «Редіс», Сергій Волинський «Волина», Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з «Азовсталі» – вони вже перебувають у безпеці. Це результат особистих домовленостей президента Зеленського з Президентом Ердоганом. Росіяни хотіли нас шантажувати їхніми життями, але ми не дамо їм можливості робити це ні з ким. Також серед звільнених – 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю. Вони вже знаходяться в місті Ер-Ріяд. Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів «Азовсталі» – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу», – розповів Єрмак у фейсбуці.

Агентство Телевидения Новости