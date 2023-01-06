Україна протестує проти виступу росіян на Australian Open

Керівництво Tennis Australia вирішило допустити гравців із росії та білорусі до участі на Australian Open під нейтральним прапором. Чим викликали шквал негативних коментарів.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав Australian Open не допускати до турніру російських тенісистів навіть під нейтральним прапором.

«Неважливо, під яким прапором вони є, це прапор, заплямований українською кров’ю», — заявив Василь Мірошниченко.

За його словами, для російської влади важливо, щоб її спортсмени й далі виступали на міжнародних турнірах. І навіть нейтральний статус не змінює того факту, що це саме російський спортсмен.

Джерело: https://t.me/vekha/56581

Плакат: Нікіта Тітов

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