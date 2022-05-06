Україна в ООН: Бездіяльність Ради Безпеки дратує світ і підриває її авторитет

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розкритикував Раду Безпеки за відсутність реакції на ракетний обстріл Києва під час візиту Антоніу Гутерреша.

Як передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, про це Кислиця заявив під час засідання Радбезу ООН, присвяченого підтриманню миру та безпеки в Україні.

російські терористи продовжують обстрілювати українські міста по всій країні ракетами далекого радіусу дії, що мав можливість спостерігати генеральний секретар ООН минулого четверга, 28 квітня, під час візиту до Києва, зазначив Кислиця. «Рада Безпеки ніяк не відреагувала на цю навмисну атаку. Відтак бездіяльність Радбезу, здатність лише висловлювати глибоке занепокоєння, продовжує дратувати міжнародне співтовариство, підривати його авторитет та створювати атмосферу безкарності», - сказав дипломат.

За його словами, у залі засідань «присутній кривавий слід та нудотний запах від розкладання тіл жінок, чоловіків і дітей, який залишає за собою рашистський посланець».

Постпред зазначив, що росія випустила по Україні майже 2000 ракет, більшість із яких уразила цивільне населення, а не військову інфраструктуру. рф вдається до ракетного терору через військові втрати, яких вона зазнає, вказав Кислиця.

«Нас хочуть зламати, але єдине, що зрештою зламається, – це росія та її здатність вторгатися, бомбити, убивати, грабувати та ґвалтувати», - наголосив дипломат.

Він додав, що російський ракетний тероризм має бути покараний посиленням санкцій та збільшенням військової допомоги Україні.

Кислиця висловив співчуття рідним та близьким журналіста, воїна 95-ї штурмової бригади Олександра Махова, який загинув у боях під Ізюмом.

Український дипломат висловив переконання, що перемога над армією рф наближається з кожним днем - «як і час, коли поплічники путіна сидітимуть на лаві підсудних за воєнні злочини та злочини проти людяності». «Покарання неминуче. Мілошевич недовго буде самотнім», - підсумував кислиця.

Як повідомлялося, у четвер Рада Безпеки ООН обговорювала проблеми захисту цивільного населення на цивільної інфраструктури в Україні в умовах російської агресії в рамках нещодавно ухваленого порядку денного роботи РБ на 2022 рік «Підтримання миру та безпеки України».

Источник: ukrinform.ua

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