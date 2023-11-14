«Ця війна була неминуча. Україна вибрала іншу сторону світу, росія — іншу. Ось результат», — так прокоментував розпочату росією війну проти України росіянин, якого засудили за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Також у черговому опублікованому відео росіянин заважив, що міжнародні документи та домовленості не працюють і це традиційна практика.

«На жаль, ніколи ці договори довго не працювали. По-моєму, Наполеон казав чи хтось із великих, що всі ці домовленості працюють тільки до початку наступної війни. Це факт. Ось підписала світова спільнота, в тому числі росія, Будапештський меморандум і що? Хто його дотримався? Ні росія, ні Америка його не виконали», — озвучив громадянин рф.

На запитання журналіста, яким було його 24 лютого 2022 року, він відповів, що таксував у Києві, а ранок початку війни він узагалі не пам’ятає.

«Було б правильно, щоб людей обмінювали, звідти повертали одних, звідси — інших, йшов якийсь процес. Це правильно з погляду звичайної людини», — підсумував росіянин, який хоче повернутися на росію.

- Нагадаю, що російські громадяни, які нині утримуються в Україні в місцях несвободи — це люди, які вчинили злочини проти української держави. Натомість рф незаконно утримує українських цивільних громадян, порушуючи 4-ту Женевську конвенцію, тож цих людей варто передавати на Батьківщину взагалі без будь-яких умов.

Україна вкотре підтверджує свою готовність розпочати процедуру повернення цивільних громадян!

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/4265

Новости портала «Весь Харьков»