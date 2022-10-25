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Україна звинуватила Росію у зриві "зернової угоди": біля Босфору застрягли 165 суден

Україна звинуватила Росію у зриві зернової угоди: біля Босфору застрягли 165 суден

МЗС України звинуватило Росію у діях, які призвели до затримки роботи зернового коридору через Чорне море.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві українського міністерства.

У відомстві зазначили, що з 14 жовтня російські інспектори Стамбульського спільного координаційного центру значно продовжили перевірку суден, які прямують до портів України для завантаження зерном або вже завантажені та прямують до кінцевого пункту призначення.

В результаті понад 165 суден застрягли в черзі біля протоки Босфор, і ця кількість продовжує зростати щодня, підкреслили у відомстві.

"У нас є підстави вважати, що зволікання з перевірками Росією суден зернової ініціативи є політично мотивованими. Нещодавно російське керівництво без законних підстав намагалося поставити під сумнів зерновий коридор, вимагаючи нових переваг за згоду Москви продовжити угоду", - йдеться у заяві МЗС.

Наголошується, що дії Росії підривають глобальну продовольчу безпеку, зокрема на Глобальному Півдні. Затримки перевірок вже не дозволили Україні експортувати додаткові 3 мільйони тонн зерна - 10 мільйонів людей у ​​всьому світі не отримали їжу вчасно через політичний порядок денний Росії.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема країни Африки та Азії, які покладаються на експорт зерна з України, вимагати від Росії негайно припинити ці штучні затримки перевірок суден зернового коридору. Ми не повинні дозволити Кремлю тримати мільйони людей заручниками своїх голодних ігор", - сказано у заяві.

Україна також звернулася до Секретаріату Спільного координаційного центру з проханням терміново врегулювати зволікання з боку Росії, зокрема шляхом збільшення кількості інспекторів у протоці Босфор.

13 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не дати Росії зірвати "зерновий коридор" через Чорне море після сигналів з Москви про наміри вийти з угоди.

13 жовтня із заяви постпреда Росії при ООН у Женеві стало відомо, що РФ надіслала ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді.

Джерело: eurointegration.com.ua

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