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Українці мають право залишатися у Нідерландах на один рік довше

Українці, біженці з посвідкою на постійне проживання або посвідкою на притулок в Україні мають право залишатися в Нідерландах на один рік довше. Про це повідомляє Служба імміграції та натуралізації (IND) Нідерландів.

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«Дію Директиви про тимчасовий захист (RTB) було продовжено до 4 березня 2024 року. Таке рішення ухвалила Європейська комісія. Це означає, що українці, біженці з посвідкою на постійне проживання або посвідкою на притулок в Україні мають право залишатися в Нідерландах на один рік довше», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що кожен, хто підпадає під RTB, має право на житло, медичне обслуговування, освіту для неповнолітніх і можливість працювати. Директива може бути продовжена ще на один рік. Тимчасовий захист закінчується, коли спливає максимальний термін або стає можливим безпечне повернення в Україну.

Джерело: unn.com.ua

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