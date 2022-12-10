Українці пікетували італійський театр опери та балету La Scala в Мілані

Причина – театр відкрив сезон оперою «Борис Годунов» Мусоргського.

Пікетувальники вважають, що це – пропагандистська перемога кремля.

На одному з плакатів написано, що «La Scala не повинна сприяти путінській пропаганді».

Оперу відвідали президент Італії Маттарелла, прем’єр Мелоні і президент Єврокомісії фон дер Ляєн. В коментарях італійській пресі вони сказали, що слід розділяти руську культуру і керівництво РФ.

Якщо ракети на голову не падають і світло є, то, певно, нормально виходить розділяти.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/352

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