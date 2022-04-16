Українці продовжують чинити спротив окупанту на тимчасово окупованих територіях

В Херсоні місцеві жителі масово вивішують українську символіку на будівлях міста.

В Енергодарі місцеві вчителі відмовляються працювати на умовах окупаційної адміністрації та намагаються дистанційно проводити уроки за українською програмою.

В Скадовську окупанти змінили прапори України на адмінбудівлях на триколори. У відповідь на це працівники міської ради відмовилися виходити на роботу і заявили, що не будуть співпрацювати з ворогом.

В багатьох містах Донецької області українські вчителі також не ідуть на співпрацю з ворогом, а на його вимогу відновити навчальний процес на умовах окупаційних сил заявили: "Ми в цьому шапіто участі брати не будемо!".

Ці приклади є одними з багатьох випадків спротиву, які українці героїчно чинять кожного дня.

©️Територіальна оборона ЗСУ

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