Українця оштрафували на 850 грн за куплений на AliExpress GPS-трекер

Мешканець Чернівецької області Валерій Коба придбав на AliExpress GPS-трекер за $1. Він може віддалено записувати звук. СБУ вилучила у чоловіка пристрій, а суд оштрафував його на 850 грн.

Що сталося

На «чорну п’ятницю» 2020 року Валерій Коба придбав на AliExpress набір чохлів для смартфона та отримав у подарунок за $1 GPS-трекер GF-07. Реальна вартість останнього складає до $100. Пристрій кріпиться до автомобіля з допомогою магніту. Трекеру вистачає заряду для віддаленого використання впродовж шести днів. Весь цей час він може записувати звук.

Спершу чоловік думав, що отримав флеш-накопичувач. Проте завдяки відеооглядам на YouTube він зрозумів, що придбав GPS-трекер.

Невідомо, як СБУ дізналася про пристрій. Чоловік не використовував його, оскільки не мав відповідної SIM-картки. У вересні проти Коби завели справу про незаконне зберігання спецзасобів негласного отримання інформації.

Глибоцький райсуд Чернівецької області оштрафував чоловіка на 850 грн та конфіскував GPS-трекер на користь держави.

Источник: internetua.com

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