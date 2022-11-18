Українців готують до вимкнення світла на кілька днів

Українців закликали готуватися до відключень світла на кілька днів. Наразі йдеться вже не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах.

Нещодавні масштабні удари російських агресорів по енергетичних об'єктах України призвели до необхідності довгострокових відключень електроенергії. Про це сказав виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук в ефірі каналу ICTV у четвер, 17 листопада.

«Це дні. Ми зараз, на жаль, говоритимемо не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, годинника, протягом якого буде електрика, може бути дуже мало. Це дві-три години на добу», – розповів Сахарук.

У компанії ДТЕК Київської електромережі заявили , що українська енергосистема зазнала безпрецедентів.

Джерело: fraza.com

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