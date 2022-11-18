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Українців готують до вимкнення світла на кілька днів

Українців готують до вимкнення світла на кілька днів

Українців закликали готуватися до відключень світла на кілька днів. Наразі йдеться вже не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах.

Нещодавні масштабні удари російських агресорів по енергетичних об'єктах України призвели до необхідності довгострокових відключень електроенергії. Про це сказав виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук в ефірі каналу ICTV у четвер, 17 листопада.

«Це дні. Ми зараз, на жаль, говоритимемо не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, годинника, протягом якого буде електрика, може бути дуже мало. Це дві-три години на добу», – розповів Сахарук.

У компанії ДТЕК Київської електромережі заявили , що українська енергосистема зазнала безпрецедентів.

Джерело: fraza.com

Новости портала «Весь Харьков»

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