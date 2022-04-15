Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, бо РФ з останніх сил хоче атакувати

Протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів, тому громадянам рекомендовано використовувати укриття в разі повітряної тривоги і не ставитися до попереджень легковажно.

Джерело: два співрозмовники УП в правоохоронних органах та розвідці

Деталі: Росія на тлі провалу своєї "спецоперації" по захопленню України може вдатися до спроб атакувати великі українські міста з повітря. Найбільша загроза ракетних атак – до 18 квітня включно.

Розвідники після отримання даних про бажання ворога реалізувати такий план нагадують – у разі повітряної тривоги потрібно переміститися в укриття.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»