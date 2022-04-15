Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:37
Просмотров: 128

Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, бо РФ з останніх сил хоче атакувати

Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, бо РФ з останніх сил хоче атакувати

Протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів, тому громадянам рекомендовано використовувати укриття в разі повітряної тривоги і не ставитися до попереджень легковажно.

Джерело: два співрозмовники УП в правоохоронних органах та розвідці

Деталі: Росія на тлі провалу своєї "спецоперації" по захопленню України може вдатися до спроб атакувати великі українські міста з повітря. Найбільша загроза ракетних атак – до 18 квітня включно.

Розвідники після отримання даних про бажання ворога реалізувати такий план нагадують – у разі повітряної тривоги потрібно переміститися в укриття.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кіберфахівці на харківщині викрили та припинили роботу чергової ботоферми, яка працювала на потреби РФ
Сегодня 12:52    103
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 15.04
Сегодня 12:42    98
Російські війська в Маріуполі ексгумують тіла цивільних, похованих у дворах будинків – міськрада
Сегодня 12:30    109
Польща ввела ембарго на російське вугілля
Сегодня 12:18    92
Ворог продовжує частково блокувати Харків та обстрілює місто
Сегодня 11:55    193
Армія рф вбила 198 українських дітей
Сегодня 11:45    95
Дубина в руках Ивана-дурака
Сегодня 11:08    184
Війна Росії проти України. Відсіч. Усі новини станом на 10:00 15 квітня
Сегодня 10:55    143
Вероятно, РФ пересмотрит свою позицию в Черном море, сообщает разведка Британии
Сегодня 09:17    215
Конгресмени США відвідали Київ та звільненні околиці столиці
Сегодня 09:06    144
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 