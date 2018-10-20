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Українець намагався по підроблених документах вивезти за кордон 14-річного хлопця

Українець намагався по підроблених документах вивезти за кордон 14-річного хлопця

Незаконному вивезенню неповнолітнього жителя Тернопільщини закордон завадили прикордонники Чопського загону.

Сьогодні вночі у пункт пропуску «Тиса» на виїзд з України прибув 38-річний громадянин України, який разом з 14-річним хлопцем прямував до Італії. На контроль разом з паспортами чоловік надав заяви від батьків про згоду на вивезення дитини за кордон, начебто засвідчені консульством України у Мілані. Проте у ході додаткового вивчення документів прикордонники встановили, що обидві заяви підроблено. Про це свідчили певні ознаки: невідповідність шрифтів та захисних елементів, орфографічні помилки у текстах документів тощо.

За даним фактом охоронці кордону надіслали до Ужгородського РВ поліції ГУНП у Закарпатській області повідомлення про виявлення можливого кримінального правопорушення за ст.358 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів». Після завершення необхідних процесуальних заходів чоловіка та неповнолітнього передали співробітникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.

Источник: dpsu.gov.ua

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