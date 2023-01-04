Українець потрапив до Книги рекордів завдяки Starlink

Мешканець Львова Левко Кравчук потрапив до Книги рекордів завдяки одночасному налаштуванню відразу 14 терміналів Starlink. Про це сказано на сайті nationalrecords.world.

Чоловік каже, що не проти, щоб його рекорд побили колеги. Так Україна стане ближчою до перемоги над російським агресором.

Примітно, що Левко Кравчук також придумав спосіб маскування Starlink. На них наносяться портрети Тараса Шевченка, Лесі Українки, Степана Бандери. Взимку звичайні камуфляжні кольори не підходять для маскування.

Джерело: toneto.net

Фото - nationalrecords.world

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