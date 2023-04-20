Українець виявив у Європі крамниці, де продають мапи з "російським" Кримом

Українець Микола Голубей, який нині проживає у Німеччині, відшукав у магазинах хибні карти. На них український Крим позначений як "Росія".

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій із посиланням на Світовий конгрес українців.

За словами українця, некоректні зображення містять ледь не всі види мап: від дитячих розважальних — до точних карт для професіоналів, від настінних декоративних — до дорожніх путівників.

"Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області зображуються, частково або повністю, частиною РФ або як "спірна територія", — розповів Голубей.

Цю ситуацію прокоментував регіональний віце-президент СКУ Павло Садоха:

"У березні цього року, під час з’їзду союзу промисловців і підприємців РФ Путін заявив, що Росія має багато друзів у західних країнах. Напевне, він мав на увазі не тільки економічні зв’язки".

Завдяки МЗС та українським громадським організаціям у країнах ЄС вдається виправляти такі "помилки". Для цього готують офіційні звернення до відповідних міністерств чи приватних інституцій.

Джерело: trueua.info

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