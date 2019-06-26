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Українець залишив на Закарпатській митниці авто, вартістю 17,6 тис. євро

Українець залишив на Закарпатській митниці авто, вартістю 17,6 тис. євро

На митному посту «Ужгород» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили ввезення в Україну «BMW X1» з неправдивими документами.

В’їжджаючи в Україну, як підставу для переміщення в митному режимі «імпорт» громадянин України подав документи, в яких зазначалось, що вартість автомобіля 7647 євро.

У ході проведення митного контролю у працівників митниці виникли сумніви щодо вартості транспортного засобу.

В результаті проведених аналітично-пошукових заходів, зокрема здійснення співставлення документів, які громадянин України подав митним органам суміжної сторони, встановлено, що вартість транспортного засобу 17 647 євро.

Таким чином громадянин подав працівникам митниці документи, що містять неправдиві дані щодо вартості транспортного засобу. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі безпосередній предмет порушення митних правил – автомобіль, вартістю 526 291 грн вилучено до рішення суду.

Источник: sfs.gov.ua

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