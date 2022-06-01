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Українка впізнала на знімках предмети, які росіяни вкрали з її будинку

Українська біженка у Британії Аліна Коренюк впізнала предмети, які було вкрадено з її будинку, на одному з нещодавно опублікованих у мережі знімків. Вони стояли на російському танку.

Зазначається, що на фотографії, зробленій наприкінці травня, видно, як танк проїжджає повз розбомблені житлові будинки в місті Попасна. За словами жінки, у коробці на фотографії лежить новий бойлер, який планувала встановити до початку війни.

Така от перша в світі армія мародерів. А від обличчя цього орка сам Ломброзо перевертається у труні.

Українка впізнала на знімках предмети, які росіяни вкрали з її будинку

Українка впізнала на знімках предмети, які росіяни вкрали з її будинку

Источник: https://t.me/Sharpreview/14379

Новости портала «Весь Харьков»

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