Українські хакери атакували російську платіжну систему "Мир": що чекає на жителів РФ

Хакери атакували російську платіжну систему "Мир", яка стала альтернативою Visa та Mastercard. Про це повідомляє "КоммерсантЪ", посилаючись на джерела у сфері кібербезпеки.

Українська IT-армія (IT ARMY of Ukraine) оголосила про початок кібератаки на "Мир" 23 вересня на своєму каналі в Telegram. Вони закликали користувачів інтернету об'єднати зусилля, щоб спричинити збій у роботі платіжної системи та позбавити росіян можливості оплачувати покупки онлайн чи через термінали. Приєднатися до проведення DDoS-атак може будь-хто, інструкції надає спеціальний бот.

"Сьогодні продовжуємо і додаємо eKassir. Вони займаються розробкою та обслуговуванням повного циклу платіжних угод. Мета незмінна — перебої в проходженні платежів і в роботі терміналів. Атаки складні та ресурсозатратні, тому закликаємо долучатися. Проводи атаки самостійно з допомогою рекомендованого ПЗ або передай власний VPS нашому боту", — написали хактивісти 24 вересня.

За інформацією "КомерсантЪ", проукраїнські хакери та волонтери генерують трафік та навантажують систему "Мир" за допомогою браузерів або примітивних DDoS-інструментів. Співробітник однієї з компаній з кібербезпеки побоюється, що їм вдасться досягти успіху та позбавити росіян безготівкових платежів, наприклад, спричинити повну відмову еквайрингу карт. "Ризики більш ніж реальні", — наголосив він.

Російський експерт у сфері платіжних карток Дмитро Вишняков зазначив, що збій у роботі системи може обернутися великими проблемами для Росії, адже призупинення процесів навіть на кілька годин спричинить хвилю недовіри до банків. Голова ради директорів "Базальт СПО" Олексій Смирнов додав: окрім перевантаження системи, DDoS-атаки також дозволяють хакерам знаходити вразливості у захисті, які пізніше можуть використовувати для зламу чи крадіжки даних.

Йдеться про платежі за допомогою карток не тільки в Росії, а й на території деяких "дружніх" їй країн: Туреччини, В'єтнаму, Південної Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Таджикистані, Південної Осетії та Абхазії. Декілька інших країн також розглядали підтримку карт "Мир", зокрема туристичні Єгипет, Таїланд та Куба.

Джерело: focus.ua

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