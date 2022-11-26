Українські хакери виклали в мережу дані співробітників російських спецслужб, - ЗМІ

Інформація опублікована на сайтах protozoans.net та protozoans.info, передає Depo.ua із посиланням на Цензор.НЕТ.

"ProtoZoans (з лат. "одноклітинні") – аналітична система пошуку співробітників спецслужб. Усі знайдені особи причетні до військових злочинів, зовнішньої агресії, окупації та анексії територій, масових вбивств. Використовуючи аналітичну систему, ви можете знайти "одноклітинного" вбивцю, злодія та військового злочинця з ФСБ, СЗР, ГРУ і КДБ", — пишуть на сайті.

Публікація даних – відповідь на російський проект "Немезида". Раніше РФ опублікувала дані нібито українських захисників, але в результаті більша частина із них була вигадана. Натомість українські кіберфахівці зібрали максимально повний масив інформації: від керівництва ФСБ до звичайних оперів – телефони, дружини, кредити, паспорти, коханки.

Джерело: depo.ua

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