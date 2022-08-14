Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:03
Просмотров: 44

Українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в РФ і запустили "вітальний" ролик

Українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в РФ і запустили вітальний ролик

Українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в Алтайському краї РФ.

Про це йдеться в повідомленні Інформаційних військ України у Twitter.

Хакери запустили ролик із побажанням "Вічна пам'ять ВПС РФ" (військово-повітряним силам країни-агресора). Його змонтували з уривків виступів президента Росії Володимира Путіна та кадрів війни в Україні, на яких - розбита техніка окупантів.

У титрах вказали реальні втрати ВПС на війні в Україні, а також наслідки обстрілів аеродрому в Криму.

Таким чином українські кіберактивісти "привітали" ВПС РФ з їхнім "поки ще професійним святом".

Джерело: lb.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Наслідки ракетного обстрілу Харкова 13 серпня: готель і житлові будинки в Немишлянському районі
Сегодня 08:18    9
«Укрзалізниця» оригінально анонсувала повернення McDonald’s: фото
Сегодня 08:14    28
Знаете ли вы, что российские лётчики фронтовой авиации, сейчас получают сдельно, за каждый вылет?
Сегодня 07:51    88
10 хороших новин 13 серпня
Сегодня 07:45    89
Дідо Кіссінджер продовжує еволюціонувати у бік усвідомлення ролі та місця України у геополітиці
Сегодня 07:40    90
Краткий обзор состояния дел в стране-агрессоре, где "всё идёт по плану"...
Сегодня 07:28    110
Оперативна інформація станом 06.00 14.08.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:21    106
"Ситуація близька до Фукусіми, допомоги світу немає". Інтерв'ю з інженером Запорізької АЕС
Сегодня 07:05    103
Магия позорной даты 12 августа для российской авиации и флота
Сегодня 06:54    138
З усіх регіонів України піротехники ДСНС найбільше працюють на Харківщині
Сегодня 06:43    126
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 