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Українські партизани оголосили винагороду за голову гауляйтера Мелітополя у $10 тисяч

Українські партизани оголосили винагороду за голову гауляйтера Мелітополя у $10 тисяч

Українські партизани, які діють в районі тимчасово окупованого російською федерацією Мелітополя, оголосили винагороду за вбивство гауляйтера. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у медіацентрі «Україна – Укрінформ».

«Наші партизани сьогодні відкрили судове полювання. По всьому місту розвісили оголошення про те, що за голову основного гауляйтера вони оголосили премію у $10 тис.», — сказав Федоров.

Він додав, що за такі кошти самі російські окупанти погодяться «зачистити» свого ставленика.

Також мер перерахував основні проблеми Мелітополя під окупацією, серед яких безробіття, відсутність коштів на прожиття у людей, а також дорожнеча на продукти харчування.

Вкрай важкою залишається і безпекова ситуація – окупанти продовжують викрадати людей. Останній випадок – посеред служби викрали пастора церкви.

Источник: sprotyv.info

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