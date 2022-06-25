Українські партизани оголосили винагороду за голову гауляйтера Мелітополя у $10 тисяч
Українські партизани, які діють в районі тимчасово окупованого російською федерацією Мелітополя, оголосили винагороду за вбивство гауляйтера. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у медіацентрі «Україна – Укрінформ».
«Наші партизани сьогодні відкрили судове полювання. По всьому місту розвісили оголошення про те, що за голову основного гауляйтера вони оголосили премію у $10 тис.», — сказав Федоров.
Він додав, що за такі кошти самі російські окупанти погодяться «зачистити» свого ставленика.
Також мер перерахував основні проблеми Мелітополя під окупацією, серед яких безробіття, відсутність коштів на прожиття у людей, а також дорожнеча на продукти харчування.
Вкрай важкою залишається і безпекова ситуація – окупанти продовжують викрадати людей. Останній випадок – посеред служби викрали пастора церкви.
Источник: sprotyv.info