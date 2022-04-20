Українські рятувальники відреагували на істеричні рекомендації рф щодо ядерної загрози

мчс росії істерично попередило громадян про те, що на Великдень "можлива загроза ядерного удару зі сторони країн НАТО".

Про це повідомляє ДСНС України.

"Рекомендації ДСНС України на випадок істеричних рекомендацій МЧС России:

Нешановні колеги! Нагадуємо вам, що траву, на гасіння якої ви виїжджаєте з настанням весняних господарських робіт, зовсім не обов'язково курити. Також радимо бути обережними з грибами. Інакше у підсумку "народжуються" ось такі істеричніи заяви.

Натомість радимо вам посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу у житловому секторі, куди ваші солдати повідправляли крадену в Україні побутову техніку. Краще публікуйте в себе на сайті до тих крадених пральних машинок, телевізорів та жіночих фенів інструкції та випуспіть рекомендації про те, як підключити вивезену з України техніку до ваших старих проводок і не згоріти всім "посёлком".

Не бійтеся НАТО - бійтеся Бога. Хвиля його відповіді буде страшнішою і дістане усі ваші наступні покоління.

П.С. Бережіть свої халупи від вогню і хоч зрідка їх ремонтуйте.

З презирством, рятувальники України."

Источники: sprotyv.info, https://t.me/dsns_telegram/6193

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