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Українські військові знищили вогневу позицію реактивної артилерії росіян

Українські військові знищили вогневу позицію реактивної артилерії росіян

Артпідрозділи Десантно-штурмових та Сухопутних військ виявили і знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських загарбників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування ДШВ у Фейсбуці.

«РСЗВ окупантів намагалися нанести вогневі удари по мирних населених пунктах нашої країни. Однак захисники України присікли їх плани. Наслідки “полювання” вражають», - зазначається в повідомленні.

Зокрема, українські військові знищили: реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” – дві одиниці; РСЗВ БМ-27 “Ураган” – одна одиниця; радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) 1Л260 “Зоопарк-1М” – одна одиниця; понад п’ять одиниць транспортної автомобільної техніки; місце зберігання боєприпасів.

Як повідомляв Укрінформ, бойові втрати росії від початку повномасштабного вторгнення в Україні становлять орієнтовно 27 400 (+200) загарбників. Крім того, з 24 лютого по 15 травня ворог втратив: танків 1220 (+2) одиниць, бойових броньованих машин - 2958 (+24), артилерійських систем – 555 (+4), РСЗВ - 195 (+0), засобів ППО - 89 (+1), літаків – 200, гелікоптерів – 164 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5) та іншу техніку.

Источник: ukrinform.ua

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