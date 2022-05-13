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Українська Чорнобаївка обростає новими легендами серед російських загарбників

Українська Чорнобаївка обростає новими легендами серед російських загарбників

Вони називають її «чистилищем» для живої сили і кладовищем – для військової техніки.

Про це йдеться у розмовах окупантів, які перехопила СБУ.

«Наш опорник здесь на базе «чистилищем» называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить», - зізнається матері контрактник зс рф.

Він називає війну спецоперацією, та жінка обізнана зі звірствами рашистів в Україні і не погоджується з сином.

«Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Всё разбомбили вы там», - доводить вона.

У розмові з батьком окупант деталізує: «У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нету. Все разбомбили».

Він відверто натякає на тупість своїх командирів. «Приехали в Херсон, на базу, тут вообще ж*па: кладбище вертолётов... все, накрыло, нахрен, градами», - бідкається загарбник.

Напевно, не хоче вірити, що скоро вся Україна стане для окупантів суцільною Чорнобаївкою.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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