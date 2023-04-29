Українська IT-армія продовжує атакувати російську митницю

Росіяни бідкаються через зупинку роботи митниці, яку кібератакують по декілька разів на тиждень. Відповідальність за атаки взяла на себе IT-армія України.

Як повідомляє пресслужба IT ARMY of Ukraine, митниця росіян тимчасово перейшла працювати з папером через постійні DDoS-атаки.

«Ось і те жирненьке, що ми допомагали й досі допомагаємо покласти — митниця ворога. Повністю скласти таку машину вдалося тільки раз, але окремі сервіси страждають регулярно. І ми ще не закінчили», — зазначили кіберфахівці.

Крім того, українська IT-армія кібератакує сайти для бухгалтерського обліку. Фахівці призупинили nalog-nalog.ru та assistentus.ru.

Джерело: speka.media

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