Українських олігархів Хомутинніка та Фукса беруть в кільце

Є дані про їх причетність до масштабної схеми розкрадання грошей на київському метро.

Поліція провела обшук за десятками адрес: розслідують незаконне присвоєння 530 млн грн. Гроші виділили на будівельні роботи у Київському метрополітені (на загальну суму 5,9 млрд грн).

За них мали побудувати ділянку Сирецько-Печерської лінії метро від станції «Сирець» на Виноградар.

Проте компанія порушила всі передбачені угодами терміни, а гроші пішли по кишеням.

Згідно з даними Youcontrol, «Київметробуд» належить кільком офшоркам, бенефіціар яких - бізнесмен Сергій Кияшко. Він же був директором російського підприємства «Вагонмаш». Фактично київське метро зводив росіянин.

Насправді ж за «Київметробудом» можуть стояти Хомутиннік та Фукс. Під час обшуку виявилося, що топ-менеджер «Київметробуду» жив у особняку Хомутинника. Є дані, що саме він брав безпосередню участь у керівництві підприємством. А Фукс організував схеми крадіжки коштів із компанії.

Тепер є реальний шанс довести зв'язок цих двох і з російським бізнесом, і зі схемами крадіжки на метро. Хоча посадити все одно не вийде: Фукс виїхав до Лондона ще до початку повномасштабної війни, Хомутинник приєднався до нього вже після 24 лютого.

Хоча Фукс явно намагається лишитись в політиці, бо весь час розганяє «джинсу» про те, як допомагає ЗСУ.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/493

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