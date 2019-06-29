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Український політв'язень Володимир Балух знову оголосив голодування: що саме вимагає

Український політвязень Володимир Балух знову оголосив голодування: що саме вимагає

У березні незаконно засуджений українець був етапований з керченської колонії до Тверської області

Український політв'язень Володимир Балух знову оголосив голодування. Про це розповів в інтерв'ю "Новій газеті" адвокат Данило Берман.

В опублікованому листі Балух офіційно повідомив російських пенітенціарників про свої наміри. Вимагає викликати до нього консула, повернути псалтир та теплий одяг.

Як повідомляв 5.UA, у березні незаконно засуджений українець був етапований з керченської колонії до Тверської області. Його утримують у штрафному ізоляторі колонії міста Торжок. За ґратами у нього значно погіршився стан здоров'я, проте необхідної кваліфікованої допомоги він досі не отримує. До цього Балух уже голодував упродовж двохсот шести днів.

Нагадаємо, підконтрольний Росії суд Криму влітку 2018 року засудив українського активіста до 5 років колонії загального режиму. Українця визнали винним одразу за двома справами – зберігання боєприпасів та нібито побиття начальника ізолятора тимчасового тримання.

Источник: 5.ua

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Темы: россия

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