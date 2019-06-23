"Укрэнерго" может применить веерные отключения из-за жары

Укрэнерго опасается возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической системе из-за жары. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт", - отметили в компании.

Также в "Укрэнерго" предупредили о том, что могут прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что в Укрэнерго не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях Укрэнерго может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - отметили в компании.

Для решения проблемы руководство предлагает вывести из ремонта Трипольскую, Змиевскую ТЭС ПАО Центрэнерго и Славянской ТЭС Донбассэнерго или же включить в работу газомазутных блоков ТЭС.

Также необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС ДТЭК Энерго. По этому поводу Укрэнерго уже обратилось к СНБО с соответствующим письмом. От оперативности принятия решения и его исполнения будет зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины.

Как сообщалось, температура в Киеве побила рекорд 100-летней давности. В выходные синоптики обещают повышение градусов до +36.

Источник: elektrovesti.net

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